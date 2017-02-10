Полутеневое затмение Луны: в ночь на 11 февраля ожидается редкое небесное явление

Публикации за 10.02.17

Сегодня ночью жители Европейской части России и стран СНГ смогут наблюдать редкое небесное явление. Как сообщила пресс-служба Московского планетария, в ночь на 11 февраля состоится полутеневое затмение Луны.

Необычное затмение начнется в 01:34 по московскому времени. Как ожидается, в 03:44 мск Луна максимально прогрузится в полутень Земли и северный край планеты будет располагаться всего в 1 угловой минуте от границы тени нашей планеты. При этом свечение северных областей Луны будет ослаблено и северный край спутника Земли станет темным, а солнце практически полностью скроется. При ясной и безоблачной погоде явление можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Как отмечают в планетарии, сильнее данный эффект проявится на фотографиях.

Полутеневое затмение Луны будет также видно в Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Завершится небесный феномен в 05:53 мск.

Лунные затмения происходят в моменты полнолуния, когда три небесных тела: Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. Если земная тень не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение. В этот момент Земля закрывает собой часть солнечного диска и на Луну «ложится» полутень Земли.

Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года, но оно будет частным – Луна незначительно погрузится в тень Земли своим южным краем на 0,25 лунного диаметра.

В России полное затмение Луны можно будет снова увидеть 31 января 2018 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.02.17

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