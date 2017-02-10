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Наука

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Публикации за 10.02.17

Ученые выяснили, кто переживет Апокалипсис на Земле

Ученые выяснили, кто переживет Апокалипсис на Земле

Группа ученых из Китая и Великобритании выяснила, какие живые организмы выживут, в случае нового Апокалипсиса. Как оказалось, очередную катастрофу переживут морские губки, пишет .

Ученым удалось обнаружить останки более чем 100 видов древней фауны в провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая. В узкой полосе твердой глинистой породы были найдены скелеты и мягкие ткани «Анджи биоты» – вида губок, который, как полагают исследователи, смог пережить ордовикское вымирание, второе по потерям в количестве живых организмов, которое произошло около 445 млн лет назад и привело к тому, что 85% живых существ погибли во время «ледникового периода» и последующего потепления.

Согласно выводам ученых, губки «Анджи биота» в это время не только выжили, но и процветали, в то время как другие «выжившие» переносили изменения в климате и окружающей среде с трудом.

«Мы считаем, что они выжили, потому что были способны пережить резкие перепады температур, а также недостаток кислорода. В то же время для них было достаточно пищи из-за того, что вокруг них все гибло», – прокомментировал находку глава исследования Джо Боттинг.

Губки сейчас называют «инженерами» окружающей среды, которые обеспечивают разнообразие видов, стабилизируя осадочные породы и среду обитания для других организмов. Возможно, именно большое количество сохранившихся губок позволило экосистеме Земли восстановиться после ордовикского вымирания.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 10.02.17

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