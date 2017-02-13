Ученые предположили инопланетное происхождение осьминогов

Публикации за 13.02.17

Головоногие моллюски давно привлекают внимание человека своими формами и особенностями поведения. Моряки часто приписывали осьминогам и кальмарам мифические свойства; часто эти существа считались сверхъествественными – посланниками дьявола и прочей нечистью. Современные научные открытия показали, что частично эти страхи были оправданы: ДНК осьминогов оказалось инопланетного происхождения.

Осьминоги обладают геномом невероятного уровня сложности, состоящего из 33,000 белок-кодирующих генов. Это число значительно превосходит аналогичные гены в человеческом организме. Геном осьминога на самом деле полон транспозонов или так называемых прыгающих генов. Эти гены могут перестраиваться в геноме и какова их реальная роль в организме ученым еще предстоит выяснить. Пока только известно, что транспозоны способны регулировать экспрессию генов, а также существенно влиять на общую структуру генома. Благодаря этой первой в истории последовательности полного генома, многие из исследователей уже с уверенностью утверждают, что осьминоги, в отличие от других животных, не являются коренными жителями нашей планеты, говорится в отчетах, опубликованных учеными в журнале Nature.

Доктор Клифтон Рэгсдэйл из Университета Чикаго также заметил, что осьминоги не идут ни в какое сравнение с другими моллюсками: восемь цепких конечностей, большой мозг и способность быстро решать текущие задачи собственной безопасности и обеспечения разительно выделяют их относительно других. Доктор Сидней Бреннер из Института Окинава уверен, что осьминоги были самыми первыми разумными существами на планете. Кроме того, интеллект осьминога развивался гораздо более высокими темпами, чем разум окружающих его животных. Никто до сих пор не может понять, почему столь быстрая эволюция остановилась так внезапно.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 13.02.17

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