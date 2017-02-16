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Публикации за 16.02.17

Зеаландия, здравствуй! Геологи нашли на Земле седьмой континент (КАРТА)
Фото: rucolumb.ru

Зеаландия, здравствуй! Геологи нашли на Земле седьмой континент (КАРТА)

Австралийские и американские ученые заявили об открытии на Земле нового, седьмого по счету, континента. Геологи назвали новый континент Зеаландией, в состав которого входят Новая Каледония и Новая Зеландия, пишет издание Science Alert.

Геологи в ходе исследования установили, что Новая Зеландия и Новая Каледония представляют собой не просто цепь островов, а находятся на одной плите площадью в 4,9 млн кв. км и их можно считать континентом.

Новый День: ''Зеаландия'': геологи нашли на Земле седьмой континент (КАРТА)

Новый континент Зеаландия (фото: Google maps)

По подсчетам специалистов, общая площадь Зеаландии сравнима с общей площадью Большой Индии и превышает размер территорий Мадагаскара, Гвинеи, Гренландии и других микроконтинентов, сообщает «Утро.ру».

До последнего открытия ученые выделяли шесть материков: Южную и Северную Америку, Евразию, Африку, Антарктиду и Австралию.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.02.17

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