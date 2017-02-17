Неожиданный факт: ученые назвали причину вымирания ацтеков

Публикации за 17.02.17

Международная группа исследователей установила, по какой причине погибла цивилизация ацтеков. Оказалось, что массовое вымирание этого народа было вызвано болезнью, привезенной из Европы конкистадорами. Отчет об итогах исследования опубликован в журнале Nature.

В 1519 году на территории современной Мексики высадились европейцы во главе Эрнандо Кортесом, там проживало порядка 25 млн ацтеков. За столетие их численность сократилась до одного миллиона. Завоеватели не щадили аборигенов, однако не они, а болезнь уничтожила большинство великой цивилизации.

Известно, что в XVI веке среди ацтеков произошла вспышка болезни, которая развилась в свирепую эпидемию, пожалуй, самую лютую за всю историю человечества. Много лет не удавалось найти ее истинную причину. Ранее ученые винили в массовой гибели тиф, корь и ветряную оспу. Однако, новое исследование показало, что эпидемия вспыхнула из-за сальмонеллы.

Ученые обнаружили бактерии в останках 29 человек, умерших с 1545 по 1550 годы. Им удалось воссоздать поврежденные фрагменты ДНК и реконструировать два генома штамма Salmonella enterica, вызывающего паратиф C. Исследователи считают, что болезнь завезли конкистадоры. Полученные данные согласуются с историческими хрониками.

С 1545 по 1576 годы две вспышки заболевания убили, по разным оценкам, от семи до 18 миллионов человек, проживавших в горных районах, напоминает «РГ». Ацтеки назвали эти события cocoliztli, что в переводе означает «мор» или «поветрие». «В городах были выкопаны канавы, – так в 1546 году описал те события францисканский историк. – От заката до рассвета священники не делали ничего, кроме переноски трупов и сбрасывания их в канавы».

По словам сотрудника Музея естественной истории Дании Ханнеса Шредера, воссозданная ДНК стала первым генетическим свидетельством существования патогенов, сокративших численность коренного населения в период колонизации. Исследование доказывает, что завезенная европейцами сальмонелла почти полностью уничтожила ацтеков и существенно помогла в завоевании Америки.

Москва, Иван Гридин

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