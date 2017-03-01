В Тихом океане нашли потенциального убийцу всего живого на Земле

Публикации за 01.03.17

В Тихом океане обнаружены гигантские подводные залежи метана, которые при определенных обстоятельствах могут привести планету и все живое к гибели. Метан, количество которого так велико, что не поддается даже приблизительной оценке, был найден на глубине 300-500 метров под поверхностью океана. Открытие сделали исследователи Лондонского университета королевы Марии, пишет The Independent.

Концентрация метана, растворенного в обнаруженных пластах океанской воды, в 50 раз превышает обычную. Насыщенные газом воды Тихого океана простираются на несколько тысяч километров – от берегов Центральной Америки до Гавайских островов. Источником метана являются обитающие на глубине и активно размножающиеся бактерии.

Как отмечают исследователи, при обычных условиях подводные залежи метана не представляют никакой опасности. Но под воздействием глобального потепления толщина подводного слоя, насыщенного метаном, постепенно увеличивается, приближаясь к поверхности, и в определенный момент газ может вырваться в атмосферу. Такой прорыв может быть вызван и действиями человека при ведении технических работ в открытом океане. При таком сценарии метан может стать причиной быстрого нагревания Земли и вызвать серьезную угрозу жизни на Земле.

Метан уступает углекислому газу по объемам выбросов в результате человеческой деятельности. Он быстрее поглощается из атмосферы. Но по воздействию на природу метан в 25 раз опаснее любых оксидов углерода, поскольку он сильнее отражает солнечный свет и вызывает быстрое потепление.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 01.03.17

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