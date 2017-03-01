Археологи РАН отыскали древнееврейский водопровод

Публикации за 01.03.17

Ученые Института археологии РАН подвели итоги четырех лет раскопок в Иерихоне – первой более чем за 100 лет экспедиции российских исследователей в Палестине, которая позволила значительно расширить представления о византийском периоде истории Святой Земли. Результаты работы ученых описаны в книге «Византийский Иерихон», которую написал руководитель экспедиции, член-корреспондент РАН Леонид Беляев.

Экспедиция под руководством Беляева обнаружила здания византийской эпохи, сотни монет эпохи Хасмонеев, Рима и Византии и более поздних (включая эпоху Крестовых походов, когда в Святой Земле существовали королевства крестоносцев), клад бронзовых церковных предметов, в том числе уникальную лампу.

Кроме того, исследователи обнаружили средневековую систему водоснабжения: несколько цистерн и бетонные водоводы, соединявшие их. При расчистке одного из водоводов ученые нашли фильтр очистки воды. Помимо этого археологи изучили остатки гончарной мастерской, в которой располагалось несколько горнов для обжига посуды, а также сооружения для переработки сельхозпродукции, прославившей в давние времена Иерихон, отмечает Indicator.ru.

Москва, Иван Гридин

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