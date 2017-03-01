NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 01.03.17

Археологи РАН отыскали древнееврейский водопровод
Фото Института археологии РАН

Археологи РАН отыскали древнееврейский водопровод

Ученые Института археологии РАН подвели итоги четырех лет раскопок в Иерихоне – первой более чем за 100 лет экспедиции российских исследователей в Палестине, которая позволила значительно расширить представления о византийском периоде истории Святой Земли. Результаты работы ученых описаны в книге «Византийский Иерихон», которую написал руководитель экспедиции, член-корреспондент РАН Леонид Беляев.

Экспедиция под руководством Беляева обнаружила здания византийской эпохи, сотни монет эпохи Хасмонеев, Рима и Византии и более поздних (включая эпоху Крестовых походов, когда в Святой Земле существовали королевства крестоносцев), клад бронзовых церковных предметов, в том числе уникальную лампу.

Кроме того, исследователи обнаружили средневековую систему водоснабжения: несколько цистерн и бетонные водоводы, соединявшие их. При расчистке одного из водоводов ученые нашли фильтр очистки воды. Помимо этого археологи изучили остатки гончарной мастерской, в которой располагалось несколько горнов для обжига посуды, а также сооружения для переработки сельхозпродукции, прославившей в давние времена Иерихон, отмечает Indicator.ru.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.03.17

В Тихом океане нашли потенциального убийцу всего живого на Земле. / Ученые нашли древнейший живой организм Земли. / Эксперимент в дагестанской школе: дети не знают математику из-за лени и зашоренности учителей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter