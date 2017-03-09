Неандертальцы использовали антибиотики и аспирин

Публикации за 09.03.17

Международному коллективу ученых удалось выяснить подробности региональных диет неандертальцев, а также сделать вывод, что древние люди употребляли природные аналоги антибиотиков и аспирина. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Исследователи узнали, что обитавшие на территории современной Бельгии неандертальцы употребляли в пищу шерстистых носорогов и диких овец, а их сородичи из Испании предпочитали кедровые орехи, мох и грибы. У последних ученые обнаружили флюс и воспаление желудка.

С ними неандертальцы боролись при помощи продуцирующих антибиотики бактерий Penicillium, содержащихся в коре, ветках и листьях тополя. Эти же природные элементы содержат салициловую кислоту (активный ингредиент аспирина). Кроме того, ученые секвенировали практически весь геном организмов, обитавших в ротовой полости неандертальцев более 48 тысяч лет назад, изучив зубной камень. Как пишет «Лента.ру», исследованные образцы принадлежали пяти существам, чьи останки были обнаружены на территории пяти стран Европы.

Напомним, неандертальцы исчезли около 30 тыс. лет назад.

Москва, Иван Гридин

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