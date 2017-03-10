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Наука

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Публикации за 10.03.17

Возле Сатурна летает «космический пельмень» (ФОТО)
фото с сайта НАСА

Возле Сатурна летает «космический пельмень» (ФОТО)

Космический зонд НАСА «Кассини» сделал снимки одного из спутников Сатурна – Пана, который пользователи интернета тут же нарекли «космическим пельменем». Фотографии космического тела необычной формы опубликованы на агентства.

Съемку «Кассиди» проводил 7 марта с расстояния более 24 тысяч километров. Размеры тела составляют 35 на 35 на 25 километров.

Снимки Пана были сделаны в ближней инфракрасной области с помощью подсистемы получения изображений Imaging Science Subsystem (ISS). Благодаря этому фотография получилась самым четким и крупным изображением объекта в настоящее время. Теперь ученые рассчитывают узнать происхождение космического тела.

Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена в 1997 году и достигла системы Сатурна в 2004-м. В ее задачи входит изучение структуры колец, а также динамики атмосферы и магнитосферы планеты.

Новый День: Возле Сатурна летает ''космический пельмень'' (ФОТО)

Спутник Сатурна Пан – «космический пельмень» (фото – сайт НАСА)

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 10.03.17

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