Ученые создали первый почти синтетический организм

Публикации за 10.03.17

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса смогли создать на одну треть искусственный живой микроорганизм, пишет журнал Science.

В 1996 году исследователи впервые получили описание первичной структуры микромолекулы в текстовом виде – генома эукариотов – одноклеточных пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Сейчас, более чем 20 лет спустя, в рамках проекта по созданию синтетического генома (Sc2.0), ученые смогли создать уже 5 синтетических хромосом дрожжей, что приближает их к конечной цели – перепроектировке всех 16 хромосом. Это станет настоящим прорывом в микробиологии, так как впервые в истории человечества будет создан полностью искусственный живой одноклеточный микроорганизм.

Поскольку природные хромосомы сложно заменить, микробиологам пришлось постепенно заменять участки хромосом между похожими ДНК. После того как получены отдельные штаммы дрожжей, где на синтетическую была заменена только одна из 16 хромосом, ученые скрещивали штаммы друг с другом, чтобы их объединить.

По оценке авторов проекта, их открытие позволит более детально исследовать функции хромосом, генома и других процессов, определяющих работу ДНК.

Кроме этого, они смогут создать микроорганизмы, которые позволяют создать новое биотопливо или антибиотики, которые будут способны победить даже самую устойчивую инфекцию.

Также авторы исследования утверждают, что синтетические микроорганизмы будут более устойчивыми к экстремальным условиям, так как их можно использовать, например, для очистки воды от тяжелых металлов и прочих загрязнений.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.03.17

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