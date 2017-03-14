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Наука

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Публикации за 14.03.17

Ученые: дети продлевают жизнь / Бездетные люди живут меньше родителей

Ученые: дети продлевают жизнь Бездетные люди живут меньше родителей

Группа шведских исследователей доказала, что родители живут дольше, чем их бездетные ровесники. Дети не только заботятся о своих пожилых родственниках, но и влияют на образ жизни взрослых людей, заставляя тех заботиться о своем здоровье.

Участие в исследовании Каролинского института в Швеции приняли 704 тысяч мужчин и 725 тысяч женщин в возрасте старше 60 лет. Результаты наблюдений опубликовал журнал Journal of Epidemiology & Community Health.

Ученые проанализировали семейное положение 1,5 млн пожилых людей, а также количество детей и их пол. Выяснилось, что те, у кого есть хотя бы один ребенок, живут в среднем на два года дольше, чем бездетные.

Примечательно, что фактор бездетности начинает сказываться на продолжительности жизни только в пожилом возрасте. До этого его влияние оказывается незначительным. Авторы исследования связали это с тем, что взрослые дети заботятся о родителях. Немаловажным является и тот факт, что появление малыша в семье заставляет супругов вести более здоровый образ жизни, что, несомненно, влияет на долголетие.

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