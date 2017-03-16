Ученые нашли ген дряхления мозга / Его купирование позволит сохранить людям ясность ума

Публикации за 16.03.17

В ДНК человек ученые обнаружили необычный ген. Его мутации могут ускорить старение мозга в пожилом возрасте на десятки лет и или замедлить его с аналогичной силой. Отчет об открытии опубликован в журнале Cell Systems.

«Если посмотреть на пожилых людей, часть из них будут выглядеть необычно старыми, а другие – необычно молодыми. То же самое происходит и в фронтальной коре, регионе мозга, отвечающем за работу разума. Мы выяснили, что многие из этих различий связаны с вариациями в гене TMEM106B. У людей, у которых есть две «плохих» копии этого гена, фронтальная кора выглядит на 12 лет старее, чем у пожилых людей с двумя нормальными версиями TMEM106B», – объяснила Аса Абелевич (Asa Abeliovich) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

В исследовании также отмечается, что в последние годы ученые вновь стали спорить о процессе старения и смерти людей и животных. Часть биологов и эволюционистов считают, что его контролирует своеобразная «программа смерти» – определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.

Абелевич и его коллеги открыли один из потенциальных генов старения, сравнивая между собой образцы ДНК из почти двух тысяч кусочков мозга, пожертвованных ради науки людьми, умершими по естественным причинам и не страдавшими болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом или другими нейродегенеративными расстройствами.

Изучив геномы, ученые раскрыли, как различия в структуре генов влияли на работу коры и других слоев мозга, а также то, как менялся характер их работы по мере старения организма. Сопоставив то, как различался «рисунок» активности генов у разных пожилых людей, и то, как выглядела их кора, Абелевич и ее коллеги выделили несколько участков ДНК, влиявших на скорость старения мозга.

Любопытно то, что ген TMEM106B «включался» только в пожилом возрасте, начиная влиять на работу мозга примерно в 65 лет. Почему это происходит, ученые пока не знают, однако они предполагают, что это связано с включением неких стрессовых механизмов при наступлении старости.

Кроме того, как передает РИА «Новости», команде Абелевич удалось найти связь между старением коры и еще одним геном – GRN, выполняющим схожие функции, но влияющим на дряхление мозга в гораздо меньшей степени. Как полагают ученые, в ДНК человека может присутствовать еще несколько десятков таких генов, управляющих старением разных органов. Их изучение поможет понять, можно ли замедлить процесс старения и как это сделать.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.03.17

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