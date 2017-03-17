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Публикации за 17.03.17

Ученые нашли в янтаре грибы – ровесники динозавров (ФОТО)

Ученые нашли в янтаре грибы – ровесники динозавров (ФОТО)

Палеонтологи сумели обнаружить на территории Бирмы несколько фрагментов янтаря, в которых находились ранее неизвестные человеку виды грибов. Позже выяснилось, что экземпляры являются близкими к роду сыроежек и мухоморов. Отмечается, что найденные экземпляры очень древние – им около 120 млн лет. Они остановились в развитии и обладают современной формой шляпочных грибов.

По мнению Ченьяна Цая из Института геологии и палеонтологии КАН, насекомые и грибы сумели наладить взаимовыгодные отношение еще в меловом периоде. Цаю и его помощникам удалось добавить еще пять грибов к уже имеющимся видам. Заточенные в стенках янтаря грибы до наших времен сохранили свой первозданный вид. Все находки были сделаны в долине Хукаванг на севере Мьянмы и находились там еще со времен динозавров.

Новый День: Ученые нашли в янтаре грибы – ровесники динозавров (ФОТО)

[Фото: Cai et al. Фотографии гриба, найденного внутри куска янтаря времен динозавров]

Ученые отмечают, что плодовые тела доисторических грибов очень похожи на современных родичей из числа агарикомицетов – представителей большого класса высших грибов, в число которых входят, к примеру, мухоморы, лисички, сыроежки и прочие съедобные или ядовитые грибы, передает РИА «Новости». Фактически, форма ножки, шляпки, пластинок и прочих частей плодового тела не поменялась за 99 млн лет, отделяющих современные грибы от их доисторических родичей.

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