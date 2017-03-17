Скоро на Земле останутся только карлики / Западные ученые о последствиях глобального потепления

Публикации за 17.03.17

Группа ученых из Англии и США доказали, что глобальное потепление приведет к тому, что люди на Земле станут карликами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Согласно выводам биологов, изменение состава воздуха и повышение температуры в атмосфере влияет на размеры млекопитающих. Проанализировав изменение фенотипа овцы, оленя и белки, ученые выяснили, что размер тела у овец и оленей уменьшался при повышении температуры. Белки демонстрировали схожую динамику в связи с уменьшением количества осадков.

Ученые обращают внимание, что их исследование служит подтверждением правила Бергмана, согласно которому теплокровные млекопитающие в более холодном климате крупнее размерами, нежели их сородичи, обитающие в теплых широтах.

Этот феномен может быть связан с тем, что увеличение температуры ведет к засухе и лесным пожарам. Это, в свою очередь, приводит к потере азота в почве и негативно сказывается на росте растений и количестве питательных веществ в них. «В результате первичные потребители (растений) могут демонстрировать уменьшение размеров тела», – считают биологи.

По их мнению, еще одним доказательством того, что глобальное потепление ведет к «карликовости» является то, что в истории планеты уже был подобный прецедент. Во время палеоцен-эоценового термального максимума 55 млн лет назад на Земле резко повысилась температура атмосферы и верхних слоев океана, а также изменился изотопный состав атмосферного углерода. В результате большая часть примитивных млекопитающих вымерла, а «заменившие» их млекопитающие современного типа стали гораздо меньших размеров.

Биологи отмечают, что в настоящий момент сложно установить все причинно-следственные связи, которые влияют на то, что определенный вид млекопитающих уменьшается в размерах и становится карликовым, однако подчеркивают, что повышение температуры несомненно является одним из ключевых факторов, который может дать разгадку ко многим секретами эволюции.

«Это также доказывает, что «карликовость» будет естественной реакцией некоторых млекопитающих на глобальное потепление», – считает ученые и напоминают, что в настоящее время концентрация диоксида углерода в атмосфере Земли настолько велика, что уровень потепления атмосферы в десять раз выше, чем в палеоцен-эоценовый термический максимум.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.03.17

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