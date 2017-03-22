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Наука

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Публикации за 22.03.17

Ученые: Марс налетит на Землю / Землян ждет галактическая катастрофа
Фото: zircular.ru

Ученые: Марс налетит на Землю Землян ждет галактическая катастрофа

Американские геофизики, изучив данные изменений светового потока, падающего на Землю, пришли к выводу, что наша планета периодически меняет свою орбиту. Вполне вероятно, что землян ждет столкновение с Марсом, об этом сообщает Scientific American.

Геофизик Стивен Мейерс из Висконсинского университета в Мадисоне (США) провел исследование со своими коллегами, которое показало, что Солнечная система является хаотической. Это означает, что небольшие изменения кеплеровых элементов орбиты Земли могут привести к дестабилизации всей системы.

На протяжении 50 млн лет орбита Земли изменяла свою форму с периодичностью 2,4 млн лет, с такой же регулярностью отмечались и изменения климата на планете. Однако, когда ученые датировали образцы, найденные в Колорадо, выяснилось, что 85 млн лет назад эта же периодичность была в два раза короче – 1,2 млн лет. Геофизики связали этот факт с воздействием Марса.

В результате ученые нашли однозначные геологические доказательства того, что Солнечная система хаотична. Исследователи не исключили, что через несколько миллиардов лет Земля и Марс могут налететь друг на друга, впрочем, с большей вероятностью обе планеты будут гораздо раньше уничтожены Солнцем.

Мэдисон, Зоя Осколкова

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