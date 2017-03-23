NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 23.03.17

Ученые нашли способ спрогнозировать смерть человека

Ученые нашли способ спрогнозировать смерть человека

В Швеции ученые Стокгольмского университета отыскали способ прогнозирования скорой смерти. При том, человек это может сделать самостоятельно. Авторы исследования уверены, что предвестником скорого ухода из жизни является потеря обоняния, сообщает The Telegraph.

Ученые на протяжении 10 лет наблюдали за состоянием 1774 шведов в возрасте 40-90 лет. Им предлагалось пройти тест, в ходе которого следовало определить 13 различных запахов.

В итоге исследователи выяснили, что вероятность смерти человека была связана с его способностью правильно определить запах. Как пишет «Лента.ру», в среднем один неправильный ответ на тест означал повышение риска смерти (в течение периода исследования) на 8%.

Ученые утверждают, что способность верно определять запахи является одним из показателей здорового функционирования головного мозга. Нарушения в работе последнего, как считают эксперты, напрямую увеличивают риск смерти.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 22.03.17

Сезон находок продолжается: на Марсе увидели живую ящерицу. / На Ямале обнаружили 200 озер необычного происхождения. / Фортов ушел на больничный: пост главы РАН временно занял Валерий Козлов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter