Ученые нашли способ спрогнозировать смерть человека

Публикации за 23.03.17

В Швеции ученые Стокгольмского университета отыскали способ прогнозирования скорой смерти. При том, человек это может сделать самостоятельно. Авторы исследования уверены, что предвестником скорого ухода из жизни является потеря обоняния, сообщает The Telegraph.

Ученые на протяжении 10 лет наблюдали за состоянием 1774 шведов в возрасте 40-90 лет. Им предлагалось пройти тест, в ходе которого следовало определить 13 различных запахов.

В итоге исследователи выяснили, что вероятность смерти человека была связана с его способностью правильно определить запах. Как пишет «Лента.ру», в среднем один неправильный ответ на тест означал повышение риска смерти (в течение периода исследования) на 8%.

Ученые утверждают, что способность верно определять запахи является одним из показателей здорового функционирования головного мозга. Нарушения в работе последнего, как считают эксперты, напрямую увеличивают риск смерти.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 22.03.17

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