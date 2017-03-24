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Наука

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Публикации за 24.03.17

Дыра на Солнце спровоцировала необычную магнитную бурю на Земле

Дыра на Солнце спровоцировала необычную магнитную бурю на Земле

Возникновение очередной корональной дыры на Солнце спровоцировало необычную магнитную бурю на Земле. Об этом сообщил руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш.

По его словам, чаще всего магнитные бури становятся следствием вспышек на солнце, поэтому это явление, которое ученые зафиксировали накануне, необычна, передает .

Как отметил Гайдаш, магнитная буря прекратится уже сегодня однако 29-30 марта начнется другая. Ее интенсивность пока неизвестна.

Корональные дыры – области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Как правило, плотность в таких районах примерно в сто раз меньше, чем в остальных областях короны. Появление корональных дыр связывают с периодом минимальной солнечной активности, спад которой ученые отмечают на протяжении двух лет.

Сильные магнитные бури могут повлиять на здоровье людей, работу связи, систем навигации космических кораблей, спровоцировать возникновение вихревых индукционных токов в трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем.

Некоторые метеочувствительные люди начинают реагировать на магнитные бури за 1-2 дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.03.17

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