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Наука

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Публикации за 28.03.17

В Австралии нашли крупнейшее в мире скопление следов динозавров (ФОТО)
Фото: Fabian von Poser / Globallookpress

В Австралии нашли крупнейшее в мире скопление следов динозавров (ФОТО)

Группа палеонтологов обнаружила в Австралии самое большое в мире скопление отпечатков лап динозавров. Среди них, также нашелся след самого большого доисторического ящера. Сообщение о научной находке опубликовано в журнале Vertebrate Paleontology.

В общей сложности палеонтологи нашли более двадцати различных типов отпечатков лап динозавров. Они сохранились на 25-километровом участке береговой линии к северу от австралийского города Брум. Примечательно, что здесь нашелся и след крупнейшего из когда-либо живших ящеров – зауропода. Длина отпечатка лапы составляет 1,7 метра.

Новый День: В Австралии нашли крупнейшее в мире скопление следов динозавров (ФОТО)

Фото: runews24.ru

В прошлом году в Монголии был обнаружен след зауропода размером в 106 см, который до этого момента считался одним из самых больших за всю историю, напоминает ТК «Звезда».

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 28.03.17

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