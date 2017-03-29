Гигантская яркая комета мчится к Земле

Публикации за 29.03.17

Огромная яркая комета Туттля-Джакобини-Кресака приблизится к Земле в апреле.

За небесным телом можно будет наблюдать уже ночью 30 марта. При ясной погоде комету получится разглядеть при помощи обычного бинокля. Максимальной яркости она достигнет 13 числа, когда подойдет к солнцу на кратчайшее расстояние, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службы московского планетария. Комета расположится в небе около зенита.

Расстояние от небесного тела до Земли в апреле составит более 21,2 млн километров. За год комете удалось сократить расстояние до планеты в 30 раз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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