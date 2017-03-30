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Наука

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Публикации за 30.03.17

Пауки съедят человечество за один год

Пауки съедят человечество за один год

Немецкие ученые выяснили, что Земля может оказаться безлюдной всего за один год, если пауки начнут питаться человеческим мясом. Данные этого исследования опубликованы на портале .

Оказалось, что пауки являются очень прожорливыми насекомыми: за 365 дней они поглощают 400 – 800 млн тонн добычи, что больше веса современного населения Земли – 357 млн тонн. В этой ситуации, согласно выводам ученых, пауки могут за год съесть всех людей, однако при этом остаться голодными.

Согласно результатам исследования, в среднем на один квадратный метр на Земле приходится 131 паук.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 30.03.17

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