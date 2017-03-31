Оксфорд: параллельные миры существуют

Публикации за 31.03.17

Параллельные миры существуют, заявили исследователи из Оксфорда. Они утверждают, что «альтернативная реальность» находится прямо рядом с нами. Эксперимент, проведенный физиками, частично подтвердил известную теорию математика Хью Эверетт, сообщает Irish News.

Напомним, в 1950-х годах Эверетт сформулировал теорию существования параллельных миров, объяснив ее на примере рядового ДТП. У водителя, который видит бегущего прямо перед его машиной пешехода, есть два варианта действия. Он может избежать наезда или сбить человека. Кроме того, автомобилист может погибнуть, попасть в больницу с ранениями или же остаться целым и невредимым. Каждый исход этой ситуации является «альтернативным миром», утверждал Эверетт.

Как передает «Вести.ру», количество возможных вариантов развития той или иной ситуации равно количеству параллельных Вселенных, которые окружают нас ежедневно. Большинство ученых не отнеслись к гипотезе математика серьезно, однако недавно физики из Оксфорда нашли ей подтверждение.

Теория квантовой механики говорит, что невозможно наверняка сказать, что существует внутри атома до момента проведения над ним эксперимента. Считается, что до проведения замеров и вычислений частицы в атоме находятся в некоей «суперпозиции», в которой они могут одновременно появляться в разных местах в одно и то же время.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что наш мир не является единственным. Впрочем, о том, как начать путешествовать между параллельными Вселенными, в их докладе ничего не говорится.

Москва, Иван Гридин

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