Минобрнауки предложило в 10 раз сократить число аспирантов / Ради престижа звания

Публикации за 11.04.17

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева выступила с предложением сократить число аспирантов на кафедрах в десять раз. «Аспирантура должна стать приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей. И это должен быть не поток 25 человек, должно быть 2-3 аспиранта на кафедре», – заявила чиновница на встрече с сотрудниками и студентами МГТУ имени Н.Э. Баумана.

По мнению Васильевой, раньше защита кандидатской была настоящим событием, а защита докторской – «событием всей жизни». «Вот к этому нужно вернуться, если ты занимаешься наукой. Мы будем над этим работать», – приводит ТАСС слова Министра. Васильева полагает, что ректор должен иметь полномочия лично распределять бюджетные места в аспирантуре по специальностям.

В свою очередь «Коммерсантъ» напоминает, что в 2017 году российским вузам удалось улучшить позиции в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject. Так, в опубликованном 8 марта исследовании был представлены 28 российских университетов – на 11 больше, чем в прошлом году. Эксперты связали успех с реализацией госпрограммы повышения международной конкурентоспособности вузов «5-100». В то же время, в феврале российские власти сократили финансирование программы, выделив на ее реализацию в текущем году 10,3 млрд рублей вместо запланированных 14,5 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

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