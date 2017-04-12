Исчезновение Луны сулит гибель человечеству

Публикации за 12.04.17

Астрономы пришли к выводу, что рассказали, что исчезновение Луны приведет к гибели человеческой расы. Если естественный спутник Земли разрушится, например, в результате взрыва, это станет причиной гибели людей.

Исследователи объясняют, что большое количество природных процессов на Земле происходит благодаря существованию Луны. Она является причиной приливов и отливов Мирового океана благодаря воздействию гравитационного поля.

Специалисты также уточнили, что исчезновение Луны вызовет резкие изменения температуры на поверхности Земли. В дневное время будет невыносимо жарко, а ночью температура будет падать настолько, что вода в морях и океанах будет замерзать, что сулит гибель всего живого.

Ученые назвали вероятными причинами исчезновения Луны взрыв или отдаление спутника, передает Runews24. Напомним, по мнению большинства опрошенных россиян именно РФ должна построить первую базу на Луне.

Москва, Иван Гридин

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