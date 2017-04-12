Ученые нашли новый способ добычи золота / Он пригодится и для переработки электросхем

Публикации за 12.04.17

Российские химики совместно с китайскими коллегами нашли новый метод извлечения золота из руды, которая позволяет снизить себестоимость добычи драгоценного металла на 30-40%, сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС».

«На возможность внедрения нашей технологии в производство будет влиять стоимость унции золота. Конечно, есть еще более эффективные технологии, извлекающие почти все золото из руды, но они требуют колоссальных расходов, поэтому их внедрение нецелесообразно даже сейчас. С помощью нашей технологии мы получаем 85-90% – это стандартная и наиболее приемлемая цифра», – пояснил профессор университета Вадим Тарасов.

Сейчас основная часть золота извлекается из руды именно химическим способом, а не как было принято веками – в виде золотого песка и самородков. Для извлечения драгметалла из породы используют водный раствор соединений циановой кислоты, который легко связывает золото. Унция золота (около 30 граммов), добытая таким способом стоит около $800. Новая технология работает в четыре-восемь раз быстрее классического метода, а также гораздо меньше подвержена воздействию нежелательных примесей, таких как медь, рассказывают ученые. Благодаря этому горнодобытчики будут тратить гораздо меньше усилий и ресурсов на очистку золота от меди, чем раньше.

Новую методику, как сообщает пресс-служба вуза, уже проверили на одном из золоторудных месторождений в Таджикистане, где золотоносная руда содержит большое количество меди. По словам ученых, российская технология справилась с задачей отделения меди от золота, чего не удавалось достичь западным методикам извлечения металла из пород, и примерно в 5 раз сократила время, которое необходимо потратить на обработку руды.

По оценкам ученых НИТУ «МИСиС», применение данного метода возможно на всех рудных месторождениях в России. Как передает РИА «Новости», кроме того, по словам Тарасова, эту же технологию можно использовать для извлечения золота из дефектной электроники и отработавшей свое компьютерной техники.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.04.17

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