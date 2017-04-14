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Публикации за 14.04.17

Ученые заметили внеземную жизнь на спутнике Сатурна (ВИДЕО)
Фото: скриншот видео НАСА

Ученые заметили внеземную жизнь на спутнике Сатурна (ВИДЕО)

Ученые НАСА сообщили о возможности возникновения условий для существования жизни на одном из спутников Сатурна Энцеладе. По их мнению, подо льдом на Энцеладе проходят реакции, необходимые для зарождения и поддержания жизни микробов. Свои выводы исследователи сделали, основываясь на данных о подледном океане Энцелада, переданных космическим зондом «Кассини».

Ранее зонд открыл водород на Энцеладе, что теоретически указывает на наличие химического источника энергии для зарождения жизни. Ученые полагают, что водород образовался при гидротермальных реакциях на дне океана. Это открытие свидетельствует о возможности формирования на спутнике Сатурна метана, а его наличие делает возможным существование в воде микробов, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что зонд НАСА и ЕКА «Кассини», созданный для изучения Сатурна, стартовал в космос в 1997 году, в 2004 году станция вышла на орбиту газового гиганта, завершение его миссии ожидается 15 сентября 2017 года. По расчету ученых, в этот день он войдет в атмосферу Сатурна и сгорит.

Москва, Светлана Петрова

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