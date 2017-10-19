Ученые нашли неизвестные соединения в кольцах Сатурна

В атмосфере Сатурна обнаружены вещества неизвестной породы, рассказал сотрудники лаборатории прикладной физики в штате Мэриленд. Выводы исследователи сделали на основе данных, полученных мас-спектрометром аппарата «Кассини».

Изначально ученые рассчитывали обнаружить в пробах частицы льда, но в процессе расшифровки полученных данных они нашли смеси химических соединений, в которые входят метан, монооксид углерода и другие более сложные соединения. По мнению ученых, существование подобных частиц объясняется гравитационным влиянием планеты. Исследователи намерены продолжить изучение природы веществ, чтобы определить, как возникли кольца Сатурна, пишет Science Howstuff

Последние данные с зонда «Кассини» помогут ученым понять, почему кольца Сатурна все еще существуют и не «сбежали» еще в далеком прошлом в космос, пишет «Вечерняя Москва». Кольца удерживаются вблизи планеты благодаря семи естественным спутникам планеты-гиганта, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.10.17

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