Под Брянском нашил Венеру времен каменного века

Публикации за 17.04.17

Российские археологи обнаружили статуэтку, вырезанную из бивня мамонта, возраст которой составляет около 23 тысяч лет. Ученые называют предмет древнего искусства «палеолитической Венерой», таких редкостей в мире всего несколько десятков.

По словам руководителя экспедиции, специалиста Института археологии РАН Константина Гаврилова, статуэтка была найдена при раскопках стоянки «Хотылево-2» в Брянской области. Это место изучается с 2005 года, по результатам радиоуглеродного анализа люди жили здесь около 21-24 тысяч лет назад.

«Эта статуэтка относится ко времени средней поры верхнего палеолита, а культурный слой, в котором она залегала, имеет радиоуглеродные даты в 23 тысячи лет назад», – говорит Гаврилов. Фигурка чуть больше пяти сантиметров в длину, выточена из бивня мамонта и изображает тучную женщину с большим животом и грудью. Специалисты полагают, что статуэтка имела обрядовое значение.

Примечательно, что это время ученые относят к юности искусства, когда древние люди делали только первые шаги на пути художественного творчества. Однако обнаруженные предметы вызывают восхищение не только у ученых, но и у людей, далеких от археологии.

Брянск, Зоя Осколкова

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