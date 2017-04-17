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Наука

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Публикации за 17.04.17

«Регенерируется, как Росомаха из «Людей Икс»: создано самовосстанавливающееся стекло для гаджетов (ВИДЕО)
кадр из фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего», 20th Century Fox

«Регенерируется, как Росомаха из «Людей Икс»: создано самовосстанавливающееся стекло для гаджетов (ВИДЕО)

Ученые из Калифорнийского университета изобрели самовосстанавливающееся стекло для смартфонов, пишет . По утверждению руководителя научной группы Чао Ванна, разбитое стекло, созданное исследователями, сможет восстановиться всего за сутки.

На создание материала ученых вдохновил персонаж комиксов «Люди Икс» по прозвищу Росомаха, обладающий способностью к регенерации. «Он (герой ленты – прим. ред.) мог спасти мир, но лишь благодаря своей возможности исцеляться. Точно так же и созданное нами стекло в случае повреждения может срастись обратно, подобно человеческой коже», – отметил ученый.

Создатели материала отмечают, что он недорогой, прост в производстве, мягкий на ощупь и может растягиваться, становясь в 50 раз длиннее изначального размера, сообщает «Коммерсантъ». В основе новейшего стекла лежит особый тип молекулярной связи, благодаря которому в случае повреждений молекулы притягиваются друг к другу и таким образом полностью восстанавливают поверхность.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 17.04.17

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