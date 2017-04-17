«Регенерируется, как Росомаха из «Людей Икс»: создано самовосстанавливающееся стекло для гаджетов (ВИДЕО)

Публикации за 17.04.17

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Ученые из Калифорнийского университета изобрели самовосстанавливающееся стекло для смартфонов, пишет New York Post. По утверждению руководителя научной группы Чао Ванна, разбитое стекло, созданное исследователями, сможет восстановиться всего за сутки.

На создание материала ученых вдохновил персонаж комиксов «Люди Икс» по прозвищу Росомаха, обладающий способностью к регенерации. «Он (герой ленты – прим. ред.) мог спасти мир, но лишь благодаря своей возможности исцеляться. Точно так же и созданное нами стекло в случае повреждения может срастись обратно, подобно человеческой коже», – отметил ученый.

Создатели материала отмечают, что он недорогой, прост в производстве, мягкий на ощупь и может растягиваться, становясь в 50 раз длиннее изначального размера, сообщает «Коммерсантъ». В основе новейшего стекла лежит особый тип молекулярной связи, благодаря которому в случае повреждений молекулы притягиваются друг к другу и таким образом полностью восстанавливают поверхность.

Москва, Светлана Петрова

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