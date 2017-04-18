Количество опорных университетов России выросло до 33

Публикации за 18.04.17

На втором этапе конкурса по созданию опорных университетов были определены 22 вуза. В течение трех месяцев отобранные учебные заведения представят в Минобрнауки программу развития на пять лет, которая должна включать изменения кадровой политики, отношения с работодателями своих студентов, а также создание популярного бренда, повышающего привлекательность региона.

Вузы, отобранные на втором этапе, разделены на две группы в зависимости от уровня финансирования, пишет «Коммерсант». Первая категория будет получать деньги на развитие как из федерального, так и из регионального бюджета. Среди них Владимирский государственный университет имени Столетовых (ВлГУ), Мурманский арктический государственный университет (МАГУ), Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева, Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России (СибГМУ), Тульский государственный университет (ТулГУ), Череповецкий государственный университет (ЧГУ) и Ярославский государственный университет имени Демидова (ЯрГУ).

Университеты из второй категории получит финансирование только на региональном уровне, а также федеральную аудиторскую и экспертную поддержку. В эту группу попали Алтайский государственный университет (АлтГУ), Белгородский государственный технологический университет имени Шухова (БГТУ), Калмыцкий государственный университет имени Городовикова (КалмГУ), Кемеровский государственный университет (КемГУ), Магнитогорский государственный технический университет имени Носова, Марийский государственный университет (МарГУ), Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ), Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), Псковский государственный университет (ПсковГУ), Саратовский государственный технический университет имени Гагарина (СГТУ), Сочинский государственный университет (СГУ), Сыктывкарский государственный университет имени Сорокина, Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и Ульяновский государственный университет (УлГУ).

По словам министра образования Ольги Васильевой, опорные вузы должны «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал». Интерес к программе среди учебных заведений страны постоянно растет. В будущем количество опорных университетов может достигнуть 150.

Теперь отобранным вузам предстоит представить совету, в который входят чиновники Минобрнауки, представители региональных властей и работодателей, а также эксперты, программу пятилетнего развития. Ее финансирование будет рассчитываться для каждого университета индивидуально.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.04.17

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