К Земле приближается ещё один огромный астероид

Публикации за 18.04.17

Завтра вечером, 19 апреля, рядом с Землей пролетит крупный астероид, который можно будет наблюдать даже с помощью любительских телескопов. По оценке астрономов, размеры небесного тела достигают до 1,5 км, а его физические свойства учёным неизвестны.

Астероид, известный как 2014 JO25, пролетит в 1,8 млн километров от Земли. Для небесного тела большого размена – это очень близко. Однако по словам астрономов, для Земли JO25 не представляет реальной угрозы, пишет британская газета The Independent.

По данным ученых, видимая звездная величина объекта составит 11m (неяркий), однако наблюдать за движением небесного тела можно будет и с помощью любительских телескопов в течение двух ночей – 19 и 20 апреля. Ученые рассчитывают, что за это время они смогут достаточно узнать об этом астероиде.

Астероид 2014 JO25, был открыт в мае 2014 года астрономами в Catalina Sky Survey в штате Аризона (США). 19 апреля JO25 впервые за последние 400 лет приблизится к Земле так близко. Следующая «встреча» состоится не ранее, чем через 500 лет.

Астероиды пролетают мимо Земли несколько раз неделю. Однако такие крупные, как JO25 – редкость. Последнее крупное небесное тело приблизилось к Земле в 2004 году, тогда астероид Тоутатис, размер которого достигал 5 км, прошел на расстоянии 4-х радиусов лунной орбиты от нашей планеты.

В следующий раз подобный крупный астероид можно будет увидеть только в 2027 году – 1999 AN10 пролетит всего в одном лунном расстоянии – 380000 км – от Земли. Согласно расчётам ученых, астероид достигнет максимума своей яркости – 7,3m, так что его можно будет увидеть в хороший бинокль.

Согласно прогнозам ученых, 12 октября 2017 года в Землю врежется астероид размером 40 метров. Вследствие удара образуется глубокий кратер, так как астероид мчится на огромной скорости. Подобные предсказания апокалипсиса появляются регулярно. Особо впечатлительные земляне, надеясь избежать катастрофы, даже возводят подземные бункеры, в которых можно провести несколько месяцев без выхода на поверхность.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 18.04.17

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