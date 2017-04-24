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Наука

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Публикации за 24.04.17

На Марсе уфологии нашли след пришельца и пень (ФОТО)
Фото: NASA

На Марсе уфологии нашли след пришельца и пень (ФОТО)

Очередная порция снимков Красной планеты с марсохода NASA Curiosity принесла пару неожиданных открытий. Уфологии разглядели пень высохшего или окаменелого дерева, а также обнаружили след инопланетянина.

Предмет, изображенный на одном из снимков Марса, сильно напоминает часть дерева, которое высохло или окаменело. Высота марсианского пня поставляет около метра. Теперь уфологии спорят о происхождении странного объекта. Одни верят, что это пень древнего дерева, другие считают, что это не что иное, как обычный камень.

Новый День: На Марсе уфологии нашли след пришельца и пень (ФОТО)

Фото: NASA

Кроме того, на фото с Марса эксперты разглядели след от ботинка, который, по мнению уфологов, принадлежит инопланетянину. Однако и эта версия подвергается сомнению, так как след единственный и других отпечатков, которые мог бы оставить другой ботинок, поблизости нет.

Стоит отметить, что уфологии регулярно обнаруживают на Красной планете доказательства существования инопланетян. Не так давно они разглядели на одном из снимков останки пришельца.

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