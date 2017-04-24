Российские ученые открыли новый вид млекопитающих – Байдабатыра

Публикации за 24.04.17

Ученые из Санкт-Петербургского и Томского государственных университетов во время экспедиции по Красноярскому краю обнаружили останки ранее неизвестного млекопитающего Байдабатыра, вымершего 20 миллионов лет назад. Соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology.

Байдабатыр – представитель отряда млекопитающих – многобугорчатых или мультитуберкулятых, названных так из-за структуры зубов. Животные появились в юрском периоде, пережили Мел-палеогеновое массовое вымирание, во время которого погибло от 30% до 50% существовавших тогда на Земле видов.

По словам одного из авторов исследования, палеонтолога ТГУ Степана Иванцова, эта находка была сделана в глухой тайге на реке Большой Кемчуг. По его словам, до этого мультитуберкулятов находили в основном в Монголии.

«Судя по строению зуба, это было травоядное животное, возможно, питалось семенами. Размер зуба – пара миллиметров. Значит, само животное было размером с морскую свинку или чуть крупнее. Название придумали сами – от слова «байдарка», потому что к месту экспедиции можно добраться только на байдарке. А «батыр» – это тюркское «герой». Обычно представителей этого отряда находят в Монголии, и в названии большинства видов включено то же слово, но монгольское – «баатар», – цитирует Иванцова РИА Томск.

Ученый отметил, что останки животного были найдены еще летом 2015 года. Однако официально объявить об открытии нового вида они смогли только после того, как удалось опубликовать статью в крупном научном журнале.

Томск, Мария Вяткина

Томск. Другие новости 24.04.17

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