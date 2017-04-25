Ученые: собаки умеют читать мысли хозяина

Публикации за 25.04.17

Ученые провели ряд экспериментов, которые доказали наличие телепатических способностей у собак. Из всех домашних животных только они могут наладить особую связь с хозяином, которая позволяет им читать мысли человека.

Международная группа ученых, изучающая психологические особенности собак, провела эксперимент, в ходе которого пес и его хозяин находились в одной комнате, перед ними лежали два одинаковых предмета, при этом собака могла видеть их оба, тогда как человек видел только один предмет, второй был закрыт от него темной пленкой.

Знаком хозяин отдавал питомцу приказ принести одну вещь, собака приносила тот предмет, на который смотрел человек. Когда же хозяин не смотрел на предметы, собака несла вещь по своему усмотрению.

В результате исследователи пришли к выводу, что пес способен угадать просьбу человека по взгляду или жесту, передают «Актуальные новости». Животное на бессознательном уровне выстраивает связь с хозяином. Эту способность собаки получили в ходе эволюции, в период, когда помогали людям охотиться. Примечательно, что другие питомцы на подобное не способны.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 24.04.17

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