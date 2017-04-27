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Наука

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Публикации за 27.04.17

Ученые создали светящиеся всеми цветами грибы (ФОТО) / Это открывает массу полезных возможностей для науки и человека

Ученые создали светящиеся всеми цветами грибы (ФОТО) Это открывает массу полезных возможностей для науки и человека

Биологи из России совместно с коллегами из Японии и Бразилии разгадали секрет свечения грибов, а также создали несколько искусственных аналогов их молекул, которые способны сиять всеми цветами радуги. Об этом пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири», со ссылкой на публикацию в журнале Science Advances.

В мире есть множество живых существ, способных светиться в темноте, например, хищные рыбы-удильщики, которые приманивают жертву свечением «крючка» на своей «удочке», а также бактерии, грибы и различные виды светлячков. Последние используют биолюминесценцию для привлечения партнеров для спаривания. Этот эффект давно занимает умы ученых и на то много причин.

Новый День: Ученые создали светящиеся всеми цветами грибы (ФОТО)

Фото: издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири»

Так, полученные в ходе последних экспериментов данные, подтверждают гипотезу о едином механизме биолюминесценции грибов. Важно, что основа механизма свечения грибов – такая распространённая молекула, как кофейная кислота. Она участвует в метаболизме не только грибов, но и растений. Возможно, уже в недалёком будущем биолюминесцентную систему грибов будут использовать для создания светящихся деревьев. Кофейная кислота есть у всех растений. Осталось только добавить несколько генов для синтеза ферментов реакции биолюминесценции, и тогда они засветятся.

Но есть куда более важные прикладные моменты, а не только фундаментальные. Расшифровка системы свечения грибов, получение аналогов люциферина разной структуры, а значит, тест-систем разного цвета, может быть использовано в экологии для наблюдения за качеством окружающей среды или в медицине для проведения клинических анализов и поиска лекарств.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 27.04.17

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