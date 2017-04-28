Ученые: удовлетворение от секса длится два дня

Публикации за 28.04.17

Американские ученые провели эксперимент с участием пар, которые счастливы в отношениях, и пришли к выводу: удовлетворение от полового акта длится два-три дня. Исследователи считают, что такой механизм заложен природой, так как на полное физическое восстановление нужно около двух суток, чтобы успешно зачать ребенка.

На протяжении двух недель 214 молодых супружеских пар вели интимные дневники, в которых фиксировали регулярность сексуальных контактов, а также записывали свои физические и эмоциональные ощущения.

По итогам анализа полученных данных, ученые выяснили, что удовлетворение после секса сохраняется на протяжении двух-трех дней. Именно с такой частотой нужно вступать в интимную близость, чтобы получать максимальное удовольствие и достичь гармонии в отношениях с партнером, пишет Федеральное агентство новостей.

Кроме того, секс с частотой два-три раза в неделю позволит супругам восстановить не только эмоциональные, но и физические силы. Так мужским гормонам необходимо 48 часов, чтобы пополнить запас и качество спермы, что значительно повышает шансы на зачатие ребенка.

Таллахасси, Зоя Осколкова

Таллахасси. Другие новости 27.04.17

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