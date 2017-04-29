Москва исчезнет с лица Земли, а Подмосковье охватят пожары (КАРТА) / Геофизики назвали последствия падения астероида на столицу РФ

Публикации за 29.04.17

Российские геофизики смоделировали столкновение Земли с астероидом диаметром до 1 километра и перечислили возможные последствия падения небесного тела на нашу планету. В исследовании участвовали ученые из Института динамики геосфер РАН и Кафедры теоретической и экспериментальной физики геосистем МФТИ. Геофизики пришли к выводу, что в случае падения астероида размером 50-100 метров в центр Москвы, вся историческая часть столицы будет уничтожена.

Ученые провели численное моделирование полета через атмосферу и удара о поверхность Земли каменного космического тела диаметром 300 метров c кинетической энергией порядка 1000 Мт, что примерно соответствует параметрам астероида Апофис, вероятность столкновения которого с Землей существует, говорится в сообщении на сайте МФТИ.

Исследователи рассчитали силу ударной волны, выбросы из кратера, тепловое излучение и ионосферные возмущения.

Расчеты показали, что диаметр зоны разрушений может достигать 700-1000 км, причем уменьшение угла наклона траектории к поверхности приведет к заметному увеличению площади, поражаемой ударной волной, отмечают исследователи.

Возмущения ионосферы будут иметь глобальный характер и длиться несколько часов. В результате возникших электромагнитных возмущений нарушится работа средств связи по всему миру, начнет ошибаться спутниковая навигация. Падение астероида вызовет ветер, скорость которого будет достигать нескольких сотен метров в секунду. Всего через 10 минут после столкновения астероида с Землей область падения накроет пылевое облако радиусом до 800 километров, прогнозируют геофизики.

Согласно выводам ученых, при ясной погоде размер области, где под действием теплового нагрева могут вспыхнуть деревья, достигает 200 км, а зона отдельных очагов пожара, где загораются легко воспламеняющиеся материалы, может быть в два раза больше. Опасная для человека область увеличивается с уменьшением угла наклона траектории падения небесного тела, и тепловое действие может ощущаться людьми на расстояниях до 250-400 км от кратера.

В случае, если астероид упадет в центре Москвы, то образуется кратер, внутри которого окажется вся историческая часть Москвы, ограниченная Садовым кольцом. Практически на всей территории внутри МКАД все живое будет уничтожено ударной волной. Вся территория Московской области будет охвачена массовыми пожарами. Отмечается, что возможная площадь разрушения, вызванная ударными волнами в атмосфере, превысит 2000 кв.км.

Последствия падения астероида на Москву, рисунок с сайта Института динамики геосфер РАН (сопоставление области вывала леса на месте взрыва Тунгусского астероида размером 50-100 м с территорией современной Москвы)

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 28.04.17

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