Жизнь на Земле появилась из «бульона» / Ученые из США и Германии возродили теорию советского биолога Александра Опарина

Публикации за 02.05.17

Группа ученых из США и Германии активно разрабатывают теорию советского биолога Александра Опарина о «первичном бульоне», который мог стать колыбелью жизни на Земле. Новая гипотеза дополняет пробелы в работе Опарина, созданной почти 100 лет назад, пишет Quanta Magazine.

В ходе исследования ученые обнаружили, что химически активные капли, находясь в системе других веществ, используют солнечный свет и другие источники энергии для постоянного изменения – они увеличиваются в размерах и делятся на меньшие капли. По мнению авторов работы, это свойство являлось определяющим в зарождении жизни на Земле, так процесс схож с пролиферацией – разрастанием ткани организма путем размножения клеток делением. Ученые считают, что такие активные капли являлись протоклетками, которые в процессе своего развития становились все более сложными.

Биохимик Дэвид Димер, который изучал под микроскопом маслянистые углеводородные ферменты, извлеченные из Мерчисонского метеорита, упавшего в Австралии в 1969 году, заявил, что он уже видел подобный процесс во время одного из своих исследований.

«Я был абсолютно поражен, увидев эти капли. Было похоже как будто они оживают. Они начинали двигаться в среде, в которой оказались, пусть это было только предметное стекло (от микроскопа) <…> Глобулы (набор конфигурация полимерных цепей) начали растягиваться и поглощать более мелкие цепи, а затем распадаться на части и двигаться дальше», – отметил биохимик.

Ученые обращают внимание, что, возможно, именно такой процесс сыграл роль в зарождении жизни на Земле.

«Первичный бульон» – термин, введённый советским биологом Александром Опариным в 1924 году. Согласно его теории, жизнь на Земле зародилась через превращение в ходе постепенной химической эволюции молекул, содержащих углерод, в первичный бульон.

Ученые отмечал, что в первичном бульоне длинные нитеобразные молекулы белков могли сворачиваться в шарики, «склеиваться» друг с другом, укрупняясь. Благодаря этому они становились устойчивыми к внешним воздействиям.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.05.17

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