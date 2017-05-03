Датские ученые обнаружили «гормон сладкоежки»

Публикации за 03.05.17

Исследователи университета Копенгагена нашли гормон, отвечающий за тягу к сладким продуктам. В ходе экспериментов ученые выяснили, что недостаток этого гормона делает из мышей одержимых сладкоежек.

Биологам давно был известен гормон аппетита FGF21, выделяемый клетками печени, однако только сейчас ученым удалось установить его связь с тягой к сладкому. Это вещество помогает организму менять уровень инсулина, тем самым подготавливая его к притоку глюкозы и других веществ.

В ходе тестов с животными ученые заметили, если отключить ген, ответственный за выработку FGF21, то мыши и обезьяны начинали употреблять сладкую пищу практически беспрерывно, несмотря на то, что были достаточно сыты. В то же время, когда уровень гормона был в норме, животные теряли к сладостям всякий интерес.

В новом исследовании ученые установили, что FGF21 имеет такое же воздействие и на человека, передает РИА «Новости». Эксперименты с добровольцами показали, что у разных людей различная концентрация этого гормона. Именно этим и объясняется наличие среди нас сладкоежек и тех, кто вовсе не любит сладкое.

Биологи уверены, что дальнейшее изучение FGF21 может раскрыть тайну тяги людей к табаку и алкоголю. По их мнению, гормон напрямую действует на центр удовольствия в мозге человека и меняет его работу.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 03.05.17

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