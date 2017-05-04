К середине века люди перестанут заниматься сексом для размножения

Публикации за 04.05.17

Американские ученые подсчитали, что в будущем людям не понадобится интимная близость, чтобы обзавестись потомством. Отвечать за продолжение рода будут технологии.

По словам научного сотрудника Стэнфордского университета Карла Джерасси, секс не понадобится людям для размножения уже к 2050 году. Предполагается, что молодежь будет проходить через процедуру стерилизации, предварительно заморозив сперматозоиды и яйцеклетки на будущее.

С помощью технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пары смогут в любой удобный момент завести столько детей, сколько захотят.

По мнению ученых, такой способ размножения избавит человечество от многих проблем, связанных с незапланированной беременностью, например, аборты останутся в прошлом.

Кроме того, исследователи считают, что исключение риска нежелательной беременности сделает интимную жизнь людей будущего более яркой, эмоциональной и качественной.

Стэнфорд, Зоя Осколкова

Стэнфорд. Другие новости 03.05.17

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