Математики просчитали принцип работы «сарафанного радио»

Публикации за 04.05.17

Специалисты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики разработали компьютерную модель «сарафанного радио». Программа наглядно показывает, как передается информация во время телефонных разговоров.

Компьютерная симуляция воспроизводит траектории звонков и определяет, были ли передана по ним информация. Принцип «сарафанного радио» учитывает все нюансы, которые могут повлиять на передачу данных, говорится в статье Journal of Computational Science.

По словам ученых, в реальности абонент может забыть об информации после разговора и таким образом оборвать цепь. Причины могут быть разные, например, если сообщение для человека не актуально, или было сказано дальнему знакомому, которого информация не интересует. Исследователи учли все эти параметры и создали формулу, определяющую вероятность передачи информации между агентами.

Впрочем, довести разработку до практического применения вряд ли получится, считают ученые. Дело в том, что программа делает выводы, исходя из открытых данных о телефонных переговорах. Тем временем, в модели не хватает учета влияния сотовых вышек и самих телефонов, а такую информацию могут предоставить только операторы связи.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.05.17

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