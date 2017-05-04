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Публикации за 04.05.17

От антарктического ледника отколется титанический айсберг / Его площадь составит порядка 5 тысяч квадратных километров
Фото: скриншот с видео British Antarctic Survey

От антарктического ледника отколется титанический айсберг Его площадь составит порядка 5 тысяч квадратных километров

Ученые обнаружили на антарктическом шельфовом леднике Ларсена новую протяженную трещину. Она расположена в 10 километрах от другого разлома, который исследователи нашли в декабре 2016 года. По мнению ученых, в последствии часть ледника «сползет» в океан, образовав гигантский айсберг, сообщает издание Gizmodo.

Обнаруженная на днях трещина является ответвлением основного разрыва, длина которого составляет порядка 160 километров. Наблюдения за изменениями разлома, которые велись с декабря прошлого года, показали, что с февраля 2017-го его длина осталась прежней, хотя ширина продолжала увеличиваться. Появление новой ветки, направленной в сторону океана, свидетельствует в пользу того, что в будущем от ледника отколется кусок площадью примерно пять тысяч квадратных километров.

Как передает «Лента.ру», открытие ответвления было сделано с помощью двух спутников Sentinel-1, которые сделали радиолокационные снимки поверхности ледника. Появление гигантского айсберга не вызовет повышения уровня моря, однако разрушение ледника ускорится. Основной причиной исследователи называют глобальное изменение климата Земли.

Москва, Иван Гридин

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