От антарктического ледника отколется титанический айсберг / Его площадь составит порядка 5 тысяч квадратных километров

Публикации за 04.05.17

Ученые обнаружили на антарктическом шельфовом леднике Ларсена новую протяженную трещину. Она расположена в 10 километрах от другого разлома, который исследователи нашли в декабре 2016 года. По мнению ученых, в последствии часть ледника «сползет» в океан, образовав гигантский айсберг, сообщает издание Gizmodo.

Обнаруженная на днях трещина является ответвлением основного разрыва, длина которого составляет порядка 160 километров. Наблюдения за изменениями разлома, которые велись с декабря прошлого года, показали, что с февраля 2017-го его длина осталась прежней, хотя ширина продолжала увеличиваться. Появление новой ветки, направленной в сторону океана, свидетельствует в пользу того, что в будущем от ледника отколется кусок площадью примерно пять тысяч квадратных километров.

Как передает «Лента.ру», открытие ответвления было сделано с помощью двух спутников Sentinel-1, которые сделали радиолокационные снимки поверхности ледника. Появление гигантского айсберга не вызовет повышения уровня моря, однако разрушение ледника ускорится. Основной причиной исследователи называют глобальное изменение климата Земли.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.05.17

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