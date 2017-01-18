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Наука

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Публикации за 18.01.17

На антарктическом леднике образовался 40-километровый разлом (ФОТО, ВИДЕО) / Ученые вынуждены эвакуировать научно-исследовательскую станцию
Фото: скриншот с видео

На антарктическом леднике образовался 40-километровый разлом (ФОТО, ВИДЕО) Ученые вынуждены эвакуировать научно-исследовательскую станцию

Антарктическое управление Великобритании опубликовало видео, на котором запечатлена громадная трещина в леднике протяженностью 40 километров. Инцидент привел к временному закрытии научно-исследовательской станции Halley VI.

«Научно-исследовательская станция, которая расположена на плавающем ледяном шельфе Антарктиды, будет закрыта с марта по ноябрь 2017 года. Изменения льда и рост новой трещины, представляют собой комплекс гляциологических явлений, предсказать развитие которых ученые уверенно не могут. В качестве меры предосторожности находящиеся на станции люди до начала антарктической зимы будут переселены в безопасное место», – говорится в официальном сообщении Антарктического управления Великобритании.

Предполагается, что ученые и технический персонал Halley VI переселятся на удалении в 23 километра от разлома. В настоящее время на станции находятся 16 человек. По одной из версий, причиной появления гигантской трещины в Антарктиде стало глобальное потепление.

Новый День: На антарктическом леднике образовался 40-километровый разлом (ВИДЕО)

Как напоминает «РГ», британская полярная станция Halley была основана в 1956 году на шельфовом леднике Бранта в море Уэдделла в Антарктиде. Находящиеся на ней ученые занимаются исследованиями земной атмосферы и изменениями климата. Замеры, сделанные на Halley, позволили обнаружить в 1985 году озоновую дыру. В период наблюдений на станции проживает от 16 до 88 человек.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 18.01.17

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