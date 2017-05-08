Корейцы создали беспохмельную газированную водку

Публикации за 08.05.17

Корейские ученые изобрели водку, которая не вызывает абстинентного синдрома (похмелья). Разработкой занималась группа исследователей из Чунгамского национального университета (Южная Корея).

Новая соджу (корейская водка) с необычными свойствами получила название «O2 Lin». Ее главное отличие в том, что она насыщенна кислородом.

Ее создатели заверяют, что по действию на организм их водка (помимо опьянения) напоминает кислородный коктейль. Разработчики утверждают, что напиток стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и даже способствует приобретению здорового внешнего вида и упругости кожи, передает РИА ФАН. Ученые также уверяют, что протрезвление после употребления «O2 Lin» наступает быстрее, чем после обычной соджу.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 08.05.17

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