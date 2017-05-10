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Наука

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Публикации за 10.05.17

Ученые: жизнь зародилась в гейзерах, а не в море

Ученые: жизнь зародилась в гейзерах, а не в море

Австралийские геологи нашли доказательство того, что первая жизнь на Земле зародилась на суше, а не в море, как считалось ранее. Исследователи изучили продукты жизнедеятельности древних микробов, которые обитали в горячих источниках.

Ученые оценивают возраст найденных в Западной Австралии ископаемых в 3,48 млрд лет. Ранее самым древним свидетельством микробной жизни на суше считались бактерии, обитавшие в Африке около 2,9 млрд лет назад, сообщает журнал Nature Communications.

Исследователи предполагают, что первые микроорганизмы появились в кратере, заполненном горячими минеральными источниками. Таким образом, питательная среда и температурные условия способствовали зарождению примитивных форм жизни миллиарды лет назад.

Действующие гейзеры на Земле ничем не отличаются от тех, которые существовали в древности. Геологи предлагают использовать свое открытие для поиска жизни на других планетах. Ученым следует искать микроорганизмы в горячих источниках, следы которых сохранились, например, на Марсе.

Перт, Австралия, Зоя Осколкова

Перт, Австралия. Другие новости 08.05.17

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