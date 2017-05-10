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Публикации за 10.05.17

Ученые опознали самого крупного пернатого динозавра по яйцам

Ученые опознали самого крупного пернатого динозавра по яйцам

Палеонтологи открыли новый вид пернатого динозавра, который оказался значительно крупнее ранее известных пернатых ящеров. Яйца трехтонного гиганта достигали полуметра в длину.

Ученые выяснили, что динозавр, которого нарекли Beibeilong, обитал на земле около 90 млн лет назад. Окаменелый скелет эмбриона этого вида был обнаружен в яйце, которое палеонтологи нашли в китайской провинции Хэнань в 1990-е годы.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, говорят о том, что гигант откладывал яйца в гнездах до трех метров в диаметре. Предположительно, в яйцекладе было несколько десятков яиц.

Ученым пока не удалось обнаружить останки самого овирапторозавра. Однако палеонтологи смогли предположить, что рост пернатого динозавра достигал восьми метров, а вес – трех тонн. На данный момент это крупнейший вид динозавров, который высиживал яйца.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 10.05.17

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