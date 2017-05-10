Ученые опознали самого крупного пернатого динозавра по яйцам

Публикации за 10.05.17

Палеонтологи открыли новый вид пернатого динозавра, который оказался значительно крупнее ранее известных пернатых ящеров. Яйца трехтонного гиганта достигали полуметра в длину.

Ученые выяснили, что динозавр, которого нарекли Beibeilong, обитал на земле около 90 млн лет назад. Окаменелый скелет эмбриона этого вида был обнаружен в яйце, которое палеонтологи нашли в китайской провинции Хэнань в 1990-е годы.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, говорят о том, что гигант откладывал яйца в гнездах до трех метров в диаметре. Предположительно, в яйцекладе было несколько десятков яиц.

Ученым пока не удалось обнаружить останки самого овирапторозавра. Однако палеонтологи смогли предположить, что рост пернатого динозавра достигал восьми метров, а вес – трех тонн. На данный момент это крупнейший вид динозавров, который высиживал яйца.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 10.05.17

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