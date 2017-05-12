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Наука

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Публикации за 12.05.17

Ученые: обоняние человека не хуже, чем у животных

Ученые: обоняние человека не хуже, чем у животных

Обоняние человека ни чем не хуже, чем у животных, в частности, у собак. К такому выводу пришли американские ученые. Они установили, что людям свойственно различать даже более широкий спектр ароматов, чем их «четвероногим друзьям».

Предположение о слабом обонянии человека уже довольно давно выдвинул французский ученый Пол Брок. Он объяснил это тем, что обонятельные луковицы обрабатывающие запахи, уменьшились в размерах, «освободив» место для расширения лобных долей мозга.

Однако автор последнего исследования, профессор поведенческой и системной нейронауки Джон Макганн, с ним не согласен. По его мнению, показателем обоняния является количество нейронов, присутствующих в луковицах, передает Svopi.ru.

По его словам, люди способны различать до триллиона различных запахов, что ничуть не хуже, чем у собак или грызунов. Видоспецифическая обонятельность у людей занимает центральное место в их жизни, так как обеспечивает общение, социальность и выбор спутника жизни.

Вашингтон,, Иван Гридин

Вашингтон,. Другие новости 12.05.17

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