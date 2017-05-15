Ученые предсказали суперизвержение вулкана вблизи Неаполя

Публикации за 15.05.17

В ближайшее время вулканы на Флегрейских полях вблизи Неаполя грозят извержением. Как отмечают ученые, на это указывает накопление тектонического напряжения и деформация пород в жерле бывшего супервулкана, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

«Проследив за формированием трещин и сдвигами пород на Флегрейских полях, мы полагаем, что сейчас этот вулкан достиг критической фазы и дальнейшее повышение активности сделает вероятность извержения достаточно большой. Крайне важно, чтобы местные власти были готовы к подобному ходу событий», – заявил Кристофер Килберн (Christopher Kilburn) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

За время документирования исторических фактов произошло семь крупных извержений, одно из которых – взрыв горы Тамбора в 1815 году, в результате которого погибла 71 тыс. человек, а климат на планете стал холоднее, что привело к неурожаям в различных частях света, напоминает РИА «Новости».

Другое крупное извержение, записи о котором стали первыми в истории человечества, произошло в 1538 году в окрестностях Неаполя, на так называемых Флегрейских полях. Они представляют собой жерло крупного супервулкана, извержения которого в прошлом не уступали в силе Тамборе и могли послужить, как сегодня считают геологи, причиной вымирания неандертальцев в Европе примерно 50 тыс. лет назад.

Килберн и его коллеги уже несколько лет наблюдают за состоянием Флегрейских полей, активность которых заметно повысилась в последнее время. Как показали прошлогодние замеры, высота некоторых регионов вулкана растет со скоростью примерно три сантиметра в месяц, что указывает на формирование магматической камеры под Флегрейскими полями. В декабре 2016 года власти Италии серьезно задумались об эвакуации близлежащих населенных пунктов из-за чрезмерно высокой активности вулкана.

Британские и итальянские геологи уверены, что опасения обоснованы. Они просчитали скорость накопления магмы в недрах Флегрейских полей в последнюю половину века и обнаружили, где находится источник сейсмических толчков и деформаций. Замеры показали, что напряжение в земной коре в районе Неаполя накапливается более полувека – с начала 1950 годов. Сейчас, считают исследователи, собралось достаточное количество магмы, чтобы возникло мощнейшее извержение.

По словам геологов, в последние несколько месяцев лава поднялась до отметки в три километра от поверхности Земли. Как быстро она преодолеет это расстояние и остановит ли на этот раз движение, ученые пока не знают, однако вероятность извержения сегодня максимально высокая за последние несколько сотен лет. Геологи советуют властям Неаполя «быть готовыми» к более серьезным последствиям, чем серия мощных толчков, обычно сопровождавших рост Флегрейских полей в прошлом.

Неаполь, Иван Гридин

Неаполь. Другие новости 15.05.17

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