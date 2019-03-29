В Мексике активизировался вулкан, угрожающий столице

Вулкан Попокатепетль, расположенный к юго-востоку от мексиканской столицы Мехико, начал выбрасывать столбы пепла. Власти попросили жителей и туристов держаться подальше от опасного района.

За последние 24 часа активность вулкана резко возросла, передает телеканал Sky News. Сейсмологами зафиксировано 200 малых извержений. Попокатепетль выбрасывает камни и столбы пепла.

Национальный центр по предотвращению катастроф Мексики рекомендовал местным жителям и туристам не находиться вблизи вулкана. Однако решение об эвакуации из опасных районов пока не принималось.

Попокатепетль расположен в 50 км от Мехико. Его высота достигает 5426 метров.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 29.03.19

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