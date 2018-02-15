Обнаружен супервулкан: его извержение угрожает гибелью 100 млн человек

Японские ученые спрогнозировали катастрофическое извержение подводного вулкана, которое способно уничтожить культуру страны восходящего солнца. Как пишет The Independent, к югу от островного государства обнаружен кратер со сгустком магмы в 41 кубических километров.

Сообщается, что открытие было сделано во время изучения кальдеры Кикай – циркообразной котловины, которая сформировалась после суперизвержения вулкана Акахоя 7300 лет назад. В ней был обнаружен купол высотой 600 метров с «камерой», наполненной магмой.

Согласно данным исследований, во время возможного суперизвержения на поверхность может выйти до 41 кубических км магмы.

«Несмотря на то, что вероятность такого мощного извержения кальдеры, которое способно уничтожить японский архипелаг, в ближайшие сто лет составляет 1 процент, мы подсчитали, что число погибших при худшем сценарии может составить 100 млн человек», – сказал глава Исследовательского центра Kobe Ocean-Bottom профессор Йошиюки Тацуми.

Вулканологи намерены и дальше изучать кальдеру, чтобы понять, какие процессы привели к появлению вулкана и узнать скорость накопления магмы. Для этого панируется использовать подводных роботов.

Суперизвержения могут иметь глобальные последствия из-за вулканического пепла, вызывающего «вулканическую зиму». В 2017 году британские ученые предупреждали, что в течение ближайших десятилетий возможно суперизвержение Флегрейских полей, вулканической кальдеры рядом с Неаполем в Италии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.18

Ученый: Жителям Земли стоит опасаться «астероидного оружия». / На Земле нашли затерянный на 120 тысяч лет мир. / Найден новый способ борьбы с гриппом без вреда для человека. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»