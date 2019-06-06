Российские ученые заявили об опасности катастрофического извержения

Российские ученые проанализировали данные сейсмостанций, установленных на камчатском вулкане Большая Удина весной 2018 года и сделали вывод о потенциальной опасности катастрофы. Результаты работы опубликованы в Journal of Volcanology and Geothermal Research, сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете. Извержение в 1600 году в Перу привело к похолоданию в Европе и голоду в России», – напомнил заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

Наблюдение за Большой Удиной началось в 1961 году, и с тех пор в этом районе была зафиксирована лишь единичная слабая сейсмоактивность. С осени 2017 года толчки стали учащаться, а их сила растет. Так, в феврале 2019 года они достигли силы в 4,3 балла наиболее мощное для этой части Ключевской группы за всю историю наблюдений. По словам Ивана Кулакова, если здесь произойдет извержение, «мало не покажется».

Ученые уверены, что это извержение будет взрывного типа, как и у расположенного рядом Безымянного, который не рассматривали как отдельный активный вулкан до тех пор, пока в 1956 году не произошел сильнейший направленный взрыв: пепел поднялся в небо на 35-40 км. Исследования показали, что под землей вблизи Удины расположен магматический очаг, который был одним из источников извержения вулкана Толбачик. Вероятно, теперь магма из этого резервуара проложила путь к Удине и питает ее.

Впрочем, по словам Ивана Кулакова, сказать с уверенностью, взорвется Большая Удина или снова затихнет, сложно. По статистике, во всем мире среди вулканов, проявляющих подобную активность, извергаются около 60%.

Ученые рассчитывают разместить в окрестностях Большой Удины дополнительные приборы, которые будут считывать и отправлять данные вплоть до прихода зимы. Они позволят ученым сделать более точные прогнозы о вероятности катастрофического извержения.

Как писал «Новый День», осенью 2017 года ученые NASA высказали озабоченность сформировавшейся на территории Южной Камчатки примерно 1,5 млн лет назад гигантской кальдерой – Карымшина. Тогда же, считают ученые, вулкан извергался в последний раз. Вероятность того, что вулкан с Камчатского полуострова активизируется вновь, достаточно велика, тем более что в последние несколько лет фиксируется нарастающая активность несколько крупных вулканов, расположенных неподалеку.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 06.06.19

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